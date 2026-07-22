Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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22.07.2026 19:33:01
Abbauprogramm verdoppelt?: Berichte: Porsche will 5000 weitere Jobs streichen
Porsche könnte zwei Berichten zufolge weitaus mehr Stellen abbauen als bisher geplant. Parallel dazu plant Porsche-Chef Leiters einen neuen, hochpreisigen Sportwagen. Bis das auf den Markt kommen könnte, dürfte es allerdings noch eine Weile dauern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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