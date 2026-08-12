Porsche Automobil Aktie

28,67EUR 0,14EUR 0,49%
Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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12.08.2026 07:25:37

Porsche Automobil Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Dividendenrendite der Auto-Holding erscheine vergleichsweise schwach, schrieb Henning Cosman am Dienstag in seinem Resümee des ersten Halbjahrs. Zudem sieht er die Diversifizierungspläne des Managements nicht im Einklang mit dem Fokus der Aktionäre./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Underweight
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
26,25 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
28,61 € 		Abst. Kursziel*:
-8,25%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
28,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,44%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

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07:25 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
15.05.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 28,52 -0,04% Porsche Automobil Holding SE

Aktuelle Aktienanalysen

08:00 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:33 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
07:05 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
06:53 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
06:04 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
06:03 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.26 Rosenbauer buy Baader Bank
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
11.08.26 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
11.08.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.08.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group Neutral UBS AG
11.08.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
11.08.26 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.08.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
11.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
11.08.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
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