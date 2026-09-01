Porsche Automobil Aktie

27,91EUR -0,45EUR -1,59%
Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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01.09.2026 11:11:13

Porsche Automobil Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche SE von 33 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Unternehmen habe eine klare Erwartungshaltung hinsichtlich Profitabilität, Kapitaleffizienz und Kostenstrukturen bei Volkswagen und bei der Porsche AG und fordere schnelle und konsequente Entscheidungen bei den Wolfsburgern, schrieb Michael Punzet am Dienstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Halten
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
28,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
27,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:11 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 28,03 -1,16% Porsche Automobil Holding SE

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11:33 Bayer Buy UBS AG
11:33 Novartis Neutral UBS AG
11:32 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 ASML NV Buy UBS AG
11:30 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
11:17 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
11:12 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:12 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
11:11 Porsche Automobil Halten DZ BANK
11:07 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:06 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:05 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:33 DEUTZ Buy Warburg Research
10:22 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:20 pbb Hold Deutsche Bank AG
10:20 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:35 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
09:29 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
09:13 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:03 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:02 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:20 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
28.08.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
28.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
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