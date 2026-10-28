Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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28.10.2026 14:20:07
Abfindungsprogramm ab Dezember: Mercedes plant weiteren Stellenabbau
Am Dienstag senkt Mercedes seine Umsatz- und Gewinnerwartung. Nun klagt Konzernchef Källenius: "Deutschland macht etwa 15 Prozent des Umsatzes aus, aber zwei Drittel unserer Beschäftigten und Strukturen sind hier." Er kündigt Konsequenzen an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
17:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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15:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
11:28
|Deutsche Bank AG: Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
28.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mercedes-Benz-Aktie stärker: Gewinnplus nach schwachem Vorjahreszeitraum (dpa-AFX)
|
28.10.26
|STOXX-Handel So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|10,00
|3,63%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,67
|1,62%
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