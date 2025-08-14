adesso Aktie
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
14.08.2025 11:08:00
adesso-Aktie mit Kurssprung: Starkes Quartal für adesso - Operatives Ergebnis legt stärker zu als gedacht
Unter dem Strich schrieb der Konzern zwar einen Verlust, konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern. Ein Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag noch bei 6,6 Millionen Euro gelegen.
Das Management bestätigte unterdessen seine Jahresziele: Dabei erwartet adesso auch dank weiterer Lizenzabschlüsse einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr. Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Investitionsbereitschaft vor allem im Geschäft mit Versicherungsprodukten aufhellt.
adesso mit Kursfeuerwerk nach guten Quartalszahlen
Die zuletzt immer weiter abgerutschten Anteilscheine von adesso erleben am Donnerstag eine regelrechte Befreiung. Mit einem Kurssprung via XETRA um zeitweise 16,33 Prozent auf 85,50 Euro wurden sie zum größten Gewinner unter den Aktien in den drei bedeutendsten DAX-Indizes. Sie erholten sich damit von ihrem niedrigsten Niveau seit November, das sie am Vortag erreicht hatten.
Andreas Wolf von Warburg Research und Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies hoben in ersten Kommentaren hervor, dass der IT-Dienstleister ein starkes Umsatzwachstum erzielt und dabei eine verbesserte Profitabilität gezeigt habe.
Das operative Ergebnis schnellte im zweiten Quartal auf fast das Doppelte des Vorjahreswertes hoch. Unter dem Strich schrieb das Unternehmen zwar einen Verlust, es konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern.
Paganetty ergänzte vor dem Hintergrund, dass das Management im weiteren Jahresverlauf mit einem beschleunigten Wachstum rechne, wozu das Investitionspaket der deutschen Regierung voraussichtlich erst Ende 2025 beitragen werde. Wolf glaubt, dass auch ein Mehr an Arbeitstagen und höhere Lizenzumsätze im zweiten Halbjahr das Ergebnis stützen werden.
dpa-AFX / dpa-AFX Broker
