adesso-Aktie mit Kurssprung: Starkes Quartal für adesso - Operatives Ergebnis legt stärker zu als gedacht

Eine hohe Nachfrage nach Beratung und Softwareentwicklung im Zuge der Digitalisierung in Deutschland hat adesso ein überraschend starkes zweites Quartal beschert.

Der Umsatz des IT-Dienstleisters kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um 13 Prozent auf gut 356 Millionen Euro. Ein reges Interesse verzeichnete adesso im Quartal vor allem aus dem Gesundheitssektor und der Energiebranche, wie das SDAX -Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mitteilte. Das operative Ergebnis schnellte - auch angetrieben durch Lizenzeinnahmen im Produktgeschäft - mit 19,3 Millionen Euro auf fast das Doppelte hoch. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet.

Unter dem Strich schrieb der Konzern zwar einen Verlust, konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern. Ein Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag noch bei 6,6 Millionen Euro gelegen.

Das Management bestätigte unterdessen seine Jahresziele: Dabei erwartet adesso auch dank weiterer Lizenzabschlüsse einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr. Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Investitionsbereitschaft vor allem im Geschäft mit Versicherungsprodukten aufhellt.

adesso mit Kursfeuerwerk nach guten Quartalszahlen

Die zuletzt immer weiter abgerutschten Anteilscheine von adesso erleben am Donnerstag eine regelrechte Befreiung. Mit einem Kurssprung via XETRA um zeitweise 16,33 Prozent auf 85,50 Euro wurden sie zum größten Gewinner unter den Aktien in den drei bedeutendsten DAX-Indizes. Sie erholten sich damit von ihrem niedrigsten Niveau seit November, das sie am Vortag erreicht hatten.

Andreas Wolf von Warburg Research und Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies hoben in ersten Kommentaren hervor, dass der IT-Dienstleister ein starkes Umsatzwachstum erzielt und dabei eine verbesserte Profitabilität gezeigt habe.

Paganetty ergänzte vor dem Hintergrund, dass das Management im weiteren Jahresverlauf mit einem beschleunigten Wachstum rechne, wozu das Investitionspaket der deutschen Regierung voraussichtlich erst Ende 2025 beitragen werde. Wolf glaubt, dass auch ein Mehr an Arbeitstagen und höhere Lizenzumsätze im zweiten Halbjahr das Ergebnis stützen werden.

