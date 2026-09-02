adidas Aktie

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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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Analystenkommentar 02.09.2026 16:11:38

adidas-Aktie im Aufwind: Barclays wird optimistischer

adidas-Aktie im Aufwind: Barclays wird optimistischer

Die Aktien von adidas haben sich am Mittwoch nach einer Empfehlung von Barclays deutlich erholt.

Mit 151,35 Euro kehrten sie nach erfolgreichem Test des Juli-Zwischentiefs wieder in ihre jüngste Handelsrange zurück. Zuletzt notierte die adidas-Titel via XETRA noch 1,93 Prozent höher bei 150,80 Euro. 2026 liegen sie aber noch gut 10 Prozent im Minus.

Die neu verantwortliche Barclays-Analystin Viktoria Petrova traut den Papieren mit ihrem Kursziel von 210 Euro aber eine Trendwende zu. Sie sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen.

Petrova erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde. Puma-Aktien lagen marktkonform mit 0,7 Prozent im Minus. Hier sieht sie auf Basis ihrer neuen Sektorbewertung weder große Kursrisiken noch starke Klarheit.

/ag/stk

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