adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Analystenkommentar
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02.09.2026 16:11:38
adidas-Aktie im Aufwind: Barclays wird optimistischer
Die neu verantwortliche Barclays-Analystin Viktoria Petrova traut den Papieren mit ihrem Kursziel von 210 Euro aber eine Trendwende zu. Sie sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen.
Petrova erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde. Puma-Aktien lagen marktkonform mit 0,7 Prozent im Minus. Hier sieht sie auf Basis ihrer neuen Sektorbewertung weder große Kursrisiken noch starke Klarheit.
/ag/stk
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|04.08.26
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