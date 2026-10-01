adidas Aktie

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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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01.10.2026 08:55:57

adidas Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Hold
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
144,80 € 		Abst. Kursziel*:
31,22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
143,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,59%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 adidas Outperform Bernstein Research
29.09.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 adidas Kaufen DZ BANK
25.09.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 143,55 -1,07% adidas

Aktuelle Aktienanalysen

08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:09 Continental Buy UBS AG
07:08 BMW Neutral UBS AG
30.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
30.09.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
30.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
30.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Apple Neutral UBS AG
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Boeing Buy UBS AG
30.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
30.09.26 Medios Buy Warburg Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
30.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
30.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
30.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Boeing Outperform Bernstein Research
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
30.09.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
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