adidas Aktie
|160,45EUR
|1,45EUR
|0,91%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Neutral" belassen. Nach jüngsten Warnsignalen aus dem Sneaker-Markt schienen viele Anleger zunehmend die angemessenen Bewertungsmultiplikatoren für den Sportartikelkonzern infrage zu stellen, insbesondere angesichts der ungewissen Verbrauchernachfrage in wichtigen europäischen Märkten und kurzfristiger Gewinnrisiken, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Mangels eindeutiger Kurstreiber, die eine Neubewertung stützen könnten, dürfte sich die Aktie weiterhin in einer engen Handelsspanne bewegen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 23:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
173,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
159,45 €
|
Abst. Kursziel*:
8,50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
160,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX mittags (finanzen.at)
|
13.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|160,80
|1,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
|Warburg Research
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:33
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|08:32
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|08:31
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK