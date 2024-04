adidas-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen und angehobenen Jahreszielen von 230 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller weise unter den von ihm bewerteten Aktien der Sportartikelbranche die stärkste Dynamik auf, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 13:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 225,60 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,82 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 128 021 adidas-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 22,5 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2024 / 17:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 00:45 / EDT



