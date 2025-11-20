DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen adidas-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die adidas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der adidas-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 129,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die adidas-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,740 adidas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 183,44 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 19.11.2025 auf 152,90 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,34 Prozent.

Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 27,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at