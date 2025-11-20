adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Profitabler adidas-Einstieg?
|
20.11.2025 10:04:01
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die adidas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der adidas-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 129,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die adidas-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,740 adidas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 183,44 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 19.11.2025 auf 152,90 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,34 Prozent.
Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 27,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
15:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26