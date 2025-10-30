adidas-Analyse: UBS AG verleiht adidas-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die adidas-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Sportwarenherstellers erscheine übertrieben, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Er machte indes positive Signale für die Markendynamik aus.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 165,80 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 65,26 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 537 562 Stück. Das Papier gab seit Jahresanfang 2025 um 29,3 Prozent nach. adidas könnte möglicherweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

