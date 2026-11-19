Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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19.11.2026 18:57:02
Adobe vs. Synopsys: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between Adobe Systems Inc. (NASDAQ:ADBE) and Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS) means deciding whether you prefer a creative software giant or a critical chip-design partner. Both companies are racing to lead their respective corners of the tech world.
Adobe provides the tools that empower digital creators and marketing professionals across the globe. Synopsys offers the essential software used by engineers to design complex semiconductors and electronic systems. While they serve different niches, both are pivotal to the digital economy, making them frequent candidates for investors seeking long-term technology growth.
Adobe provides software for creativity and document workflows, operating as a pillar among tech stocks, through segments like Creative Cloud and Acrobat. The company recently entered a multi-year alliance with The Walt Disney Co. (NYSE:DIS) to co-develop generative AI models using its Firefly technology. This partnership highlights its focus on creative and marketing professionals who need cutting-edge digital tools to stay competitive.
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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17.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|201,70
|-0,17%
|Synopsys Inc.
|386,00
|-1,78%
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