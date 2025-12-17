Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Lohnende Airbus SE-Investition?
|
17.12.2025 10:03:57
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Airbus SE-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 158,54 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,631 Airbus SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,71 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 16.12.2025 auf 192,96 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 21,71 Prozent gleich.
Airbus SE war somit zuletzt am Markt 154,81 Mrd. Euro wert. Am 10.07.2000 wurden Airbus SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Airbus SE-Papiers lag damals bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Airbus
