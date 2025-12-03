Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
03.12.2025 04:08:00
Airbus muss bei bis zu 628 Flugzeugen Metallverkleidungen überprüfen
Gerade erst hatte eine Softwarepanne viele Jets lahmgelegt, nun muss Airbus schon wieder nachbessern. Metallteile eines Zulieferers entsprechen wohl nicht den Standards. Hunderte Flieger werden durchgecheckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
