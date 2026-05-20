Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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20.05.2026 15:48:41
Airbus open to two-fighter jet solution amid impasse with France’s Dassault
France and Germany remain locked in talks to salvage €100bn project plagued by power struggles between the two groupsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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