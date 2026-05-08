Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die im April ausgelieferten 67 Maschinen bedeuteten mit einem 20-prozentigen Plus einen starken Start des Flugzeugbauers ins zweite Quartal, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Mit den 28 Bestellungen im vergangenen Monat sehe der Auftragsbestand robust aus./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
183,92 €
|
Abst. Kursziel*:
8,74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
180,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,67%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
07.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro (dpa-AFX)
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07.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
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