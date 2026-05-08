NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die im April ausgelieferten 67 Maschinen bedeuteten mit einem 20-prozentigen Plus einen starken Start des Flugzeugbauers ins zweite Quartal, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Mit den 28 Bestellungen im vergangenen Monat sehe der Auftragsbestand robust aus./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT





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