LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen von Airbus und Boeing seit Jahresbeginn - inklusive des Aprils - hinkten noch den saisontypisch schwachen historischen Trends für das erste Quartal hinterher, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:41 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.