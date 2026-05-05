Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen von Airbus und Boeing seit Jahresbeginn - inklusive des Aprils - hinkten noch den saisontypisch schwachen historischen Trends für das erste Quartal hinterher, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
179,82 €
|
Abst. Kursziel*:
22,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
177,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,86%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
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