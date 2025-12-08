Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Papier unter der Lupe 08.12.2025 13:34:50

Airbus SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

DZ BANK hat die Airbus SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 243 auf 238 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Qualitätsprobleme bei Rumpfverkleidungen seien eher ein temporäres als ein strukturelles Thema, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn daher im Gesamtjahr weniger Flugzeugauslieferungen angestrebt würden, seien die finanziellen Ziele bestätigt worden. Er sieht daher keinen Anpassungsbedarf für den Analystenkonsens. Da der Prozess der Produktionssteigerungen gebremst werde, reduzierte er selbst seine Annahmen für die künftigen Auslieferungen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:14 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 197,48 EUR zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 44 745 Stück. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2025 30,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Airbus

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,44 0,36% Airbus SE

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

