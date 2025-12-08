Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Papier unter der Lupe
|
08.12.2025 13:34:50
Airbus SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 243 auf 238 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Qualitätsprobleme bei Rumpfverkleidungen seien eher ein temporäres als ein strukturelles Thema, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn daher im Gesamtjahr weniger Flugzeugauslieferungen angestrebt würden, seien die finanziellen Ziele bestätigt worden. Er sieht daher keinen Anpassungsbedarf für den Analystenkonsens. Da der Prozess der Produktionssteigerungen gebremst werde, reduzierte er selbst seine Annahmen für die künftigen Auslieferungen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 13:14 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 197,48 EUR zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 44 745 Stück. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2025 30,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
12:26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel CAC 40 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.12.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
05.12.25
|RBC Capital Markets gibt Airbus SE-Aktie Outperform (finanzen.at)
|
05.12.25
|Airbus-Aktie dennoch fest: Mängel an Zulieferteilen bremsen Airbus-Auslieferungen weiter (dpa-AFX)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|12:44
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,44
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.