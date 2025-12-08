Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Aktuelle Analyse im Blick
|
08.12.2025 17:58:47
Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus angesichts der vollzogenen Übernahme von Geschäftsteilen von Spirit AeroSystems auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Schritt sollte dazu beitragen, dass die Risiken in der Airbus-Lieferkette weiter reduziert werden, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie.
Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 198,06 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,18 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 114 466 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 31,1 Prozent zu Buche. Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:38 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
