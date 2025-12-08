Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
08.12.2025 15:45:55
Boeing completion of $4.7bn Spirit purchase paves way for Airbus supplier deal
Airbus will take over some of Spirit’s key sites, including those in Northern Ireland and ScotlandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
15:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:45
|Boeing completion of $4.7bn Spirit purchase paves way for Airbus supplier deal (Financial Times)
|
12:26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel CAC 40 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
05.12.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
05.12.25
|RBC Capital Markets gibt Airbus SE-Aktie Outperform (finanzen.at)
|
05.12.25
|Airbus-Aktie dennoch fest: Mängel an Zulieferteilen bremsen Airbus-Auslieferungen weiter (dpa-AFX)