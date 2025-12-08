Stellantis Aktie
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet den Montagshandel in der Verlustzone
Letztendlich schloss der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 8 108,43 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,465 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,194 Prozent auf 8 098,96 Punkte an der Kurstafel, nach 8 114,74 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 110,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 080,85 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 950,18 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 7 734,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 7 426,88 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,67 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 114 466 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 310,047 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,70 zu Buche schlagen. Carrefour lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,65 Prozent.
