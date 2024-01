Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Airbus SE (ex EADS)-Aktie von UBS AG mit Sell bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bei der anstehenden Quartalszahlen-Vorlage dürfte der Flugzeugbauer einen schwachen Ausblick auf 2024 geben, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/he





Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 148,06 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 25,71 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 415 407 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 5,7 Prozent aufwärts. Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 15:23 / GMT





