Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Buy ein

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Der Flugzeugbauer dürfte im April 58 und seit Jahresbeginn 200 Maschinen ausgeliefert und damit seine Erwartungen weitgehend erfüllt haben, schrieb Analyst Victor Allard mit Blick auf die kommende Woche anstehenden Auftrags- und Lieferzahlen. Als nächsten Kurstreiber für eine zunehmende Ergebnis- und Cashflow-Dynamik sieht er laut einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin die anstehenden Quartalszahlen.

Um 11:22 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 154,62 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 24,82 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 48 976 Airbus SE (ex EADS)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 ging es für das Papier um 12,3 Prozent nach oben. Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen.

