Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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12.10.2026 18:07:00
Airbus testet Kampfdrohne U740 Valkyrie
Airbus hat die US-Kampfdrohne U740 Valkyrie getestet. Für den Einsatz in der Bundeswehr soll sie eine von Airbus entwickelte, KI-gestützte Software bekommen.
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