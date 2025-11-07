EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
07.11.2025 15:26:38
AKTIE IM FOKUS: Evotec sinken weiter - Fast 25 Prozent Verlust in drei Tagen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssturz zur Wochenmitte hat sich bei den Aktien von Evotec (EVOTEC SE) auch am Freitag noch keine Stabilisierung abgezeichnet. Als zweitschwächster Wert im Nebenwerteindex SDAX rutschte der Kurs am Nachmittag um weitere 7,8 Prozent auf 5,36 Euro ab. Damit summiert sich der Abschlag binnen drei Handelstagen auf rund ein Viertel. Evotec fielen zurück auf das Kursniveau von April dieses Jahres.
Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe hatte am Mittwoch mit der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal enttäuscht und kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage.
Die Deutsche Bank traut den Papieren mit ihrem Kursziel von 6 Euro nur wenig zu. Das dritte Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analyst Fynn Scherzler. Der Experte lobte zwar den Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz. Das Marktumfeld aber bleibe für den Wirkstoffforscher trüb./ajx/la/mis
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|5,40
|-7,02%
