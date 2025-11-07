EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 15:26:38

AKTIE IM FOKUS: Evotec sinken weiter - Fast 25 Prozent Verlust in drei Tagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssturz zur Wochenmitte hat sich bei den Aktien von Evotec (EVOTEC SE) auch am Freitag noch keine Stabilisierung abgezeichnet. Als zweitschwächster Wert im Nebenwerteindex SDAX rutschte der Kurs am Nachmittag um weitere 7,8 Prozent auf 5,36 Euro ab. Damit summiert sich der Abschlag binnen drei Handelstagen auf rund ein Viertel. Evotec fielen zurück auf das Kursniveau von April dieses Jahres.

Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe hatte am Mittwoch mit der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal enttäuscht und kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage.

Die Deutsche Bank traut den Papieren mit ihrem Kursziel von 6 Euro nur wenig zu. Das dritte Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analyst Fynn Scherzler. Der Experte lobte zwar den Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz. Das Marktumfeld aber bleibe für den Wirkstoffforscher trüb./ajx/la/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SEmehr Analysen

07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
03.09.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 5,40 -7,02% EVOTEC SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen