AKTIE IM FOKUS: Fraport vorbörslich unter Druck wegen verhaltener Zielsetzungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Verhaltene Aussagen zum laufenden Jahr vergraulen am Dienstag vorbörslich die Fraport-Aktionäre. Für den Kurs des Flughafenbetreibers ging es im Tradegate-Handel im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um mehr als vier Prozent abwärts. Vom Anfang 2025 erreichten Dreijahreshoch bei 60 Euro dürfte sich der Aktienkurs weiter entfernen. Das Unternehmen stellt sich nach einem durchwachsenen Jahr für 2025 auf allenfalls leichte Zuwächse ein.

Analyst Graham Hunt von Jefferies resümierte in einem ersten Kommentar dürftige Ergebnisse für 2024 und einen schwachen Ausblick. Die Enttäuschung darüber paare sich dann noch mit einer fehlenden Dividendenzusage für das laufende Jahr. Außerdem werde der freie Mittelzufluss voraussichtlich nur "nahe der Positivschwelle" liegen, was ihm als vorsichtige Formulierung erscheine. Gemessen am Ziel, den operativen Gewinn (Ebitda) 2025 moderat zu steigern, rechnet er mit einer Abwärtskorrektur des Analystenkonsenses um zwei Prozent./tih/jha/