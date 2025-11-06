Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

06.11.2025 14:05:39

AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Schwankungen am Vormittag haben die Aktien von Henkel (Henkel vz) am Donnerstag zugelegt. Sie verteuerten sich um 1,5 Prozent auf 72,14 Euro. In der Eröffnung war der Kurs noch stärker gestiegen, hatte anschließend aber ins Minus gedreht.

In einer Telefonkonferenz habe sich das Management zuversichtlich zu den Volumina in der Konsumentensparte und zum Wachstum geäußert, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan. Beide Kennziffern sehe das Unternehmen im Schlussjahresviertel zulegen im Vergleich zum dritten Quartal. Die Preise entwickelten sich weiter positiv im Gesamtjahr./bek/mis

