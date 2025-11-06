Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
06.11.2025 14:05:39
AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Schwankungen am Vormittag haben die Aktien von Henkel (Henkel vz) am Donnerstag zugelegt. Sie verteuerten sich um 1,5 Prozent auf 72,14 Euro. In der Eröffnung war der Kurs noch stärker gestiegen, hatte anschließend aber ins Minus gedreht.
In einer Telefonkonferenz habe sich das Management zuversichtlich zu den Volumina in der Konsumentensparte und zum Wachstum geäußert, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan. Beide Kennziffern sehe das Unternehmen im Schlussjahresviertel zulegen im Vergleich zum dritten Quartal. Die Preise entwickelten sich weiter positiv im Gesamtjahr./bek/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
09:48
|Henkel vz-Analyse: Neutral-Bewertung für Henkel vz-Aktie von UBS AG (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral (finanzen.at)