NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns wertet David Hayes am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung als "leicht enttäuschend". Allerdings glaubt er, dass die Erwartungen von Anlegern auch schon etwas niedriger waren als es der Analystenkonsens hergab./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.