Henkel vz. Aktie
|71,66EUR
|0,54EUR
|0,76%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns wertet David Hayes am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung als "leicht enttäuschend". Allerdings glaubt er, dass die Erwartungen von Anlegern auch schon etwas niedriger waren als es der Analystenkonsens hergab./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
72,40 €
|
Abst. Kursziel*:
7,73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11:17
|ROUNDUP: Maue Konsumstimmung und starker Euro bremsen Henkel - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
11:07
|JP Morgan Chase & Co.: Henkel vz-Aktie erhält Overweight (finanzen.at)
|
10:58
|Henkel vz-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
10:34
|Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
09:45
|Henkel vz-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:30
|Verluste in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)