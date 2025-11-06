Henkel vz. Aktie

71,66EUR 0,54EUR 0,76%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

06.11.2025 08:55:05

Henkel vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns wertet David Hayes am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung als "leicht enttäuschend". Allerdings glaubt er, dass die Erwartungen von Anlegern auch schon etwas niedriger waren als es der Analystenkonsens hergab./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
72,40 € 		Abst. Kursziel*:
7,73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
71,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

