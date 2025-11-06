Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktienbewertung
|
06.11.2025 12:22:48
UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Wachstum habe etwas enttäuscht, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Verantwortlich seien die Preise der Konsummarken.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Henkel vz legte um 12:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 71,40 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 5,04 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 247 202 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2025 13,1 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
09:48
|Henkel vz-Analyse: Neutral-Bewertung für Henkel vz-Aktie von UBS AG (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral (finanzen.at)