Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktienbewertung 06.11.2025 12:22:48

UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral

UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Henkel vz-Papiers durch UBS AG-Analyst Guillaume Delmas.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Wachstum habe etwas enttäuscht, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Verantwortlich seien die Preise der Konsummarken.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Henkel vz legte um 12:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 71,40 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 5,04 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 247 202 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2025 13,1 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 10 Jahre
Bernstein Research: Market-Perform für Henkel vz-Aktie

Bildquelle: Henkel AG,Mark III Photonics / Shutterstock.com

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten