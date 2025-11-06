UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Henkel vz-Papiers durch UBS AG-Analyst Guillaume Delmas.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Wachstum habe etwas enttäuscht, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Verantwortlich seien die Preise der Konsummarken.

Das Papier von Henkel vz legte um 12:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 71,40 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 5,04 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 247 202 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2025 13,1 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



