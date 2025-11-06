Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Bewertung im Fokus
|
06.11.2025 10:58:47
Henkel vz-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer hätten den negativen Absatztrend im Consumer-Bereich gestoppt, schrieb Jörg Philipp Frey am Donnerstag.
Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Mit einem Kurs von 71,14 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 10:42 Uhr kaum verändert. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 198 934 Stück. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 13,4 Prozent abwärts. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Maue Konsumstimmung und starker Euro bremsen Henkel - Aktie legt zu (dpa-AFX)