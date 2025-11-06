Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bewertung im Fokus 06.11.2025 10:58:47

Henkel vz-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt

Henkel vz-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt

Warburg Research hat die Henkel vz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer hätten den negativen Absatztrend im Consumer-Bereich gestoppt, schrieb Jörg Philipp Frey am Donnerstag.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Mit einem Kurs von 71,14 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 10:42 Uhr kaum verändert. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 198 934 Stück. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 13,4 Prozent abwärts. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bernstein Research: Market-Perform für Henkel vz-Aktie
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 10 Jahre

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten