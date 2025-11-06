Henkel vz-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt

Warburg Research hat die Henkel vz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer hätten den negativen Absatztrend im Consumer-Bereich gestoppt, schrieb Jörg Philipp Frey am Donnerstag.

Mit einem Kurs von 71,14 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 10:42 Uhr kaum verändert. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 198 934 Stück. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 13,4 Prozent abwärts. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet.

