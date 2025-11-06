LANXESS Aktie

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

06.11.2025 08:45:38

AKTIE IM FOKUS: Lanxess weiter unter Druck - Schon am Vortag Tiefstand seit 2009

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag auf einen Tiefstand seit 2009 abgerutschten Aktien von LANXESS haben am Donnerstag die Verluste fortgesetzt. Auf Tradegate flel der Kurs um 2,3 Prozent auf knapp unter 19 Euro in Relation zum Vortagesschluss auf Xetra. Bei 18,91 Euro hatten die Papiere am Mittwoch das vieljährige Tief ausgelotet.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege im dritten Quartal um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan von Jefferies. Sämtliche operativen Einheiten des Chemiekonzerns seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit Blick auf das operative Jahresergebnis (Ebitda) sei Lanxess vorsichtiger geworden, dies decke sich mit der Markterwartung./bek/jha/

06.11.25 LANXESS Halten DZ BANK
06.11.25 LANXESS Neutral UBS AG
06.11.25 LANXESS Buy Warburg Research
06.11.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
LANXESS AG 17,46 3,25% LANXESS AG

