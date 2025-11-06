AKTIE IM FOKUS: Lanxess weiter unter Druck - Schon am Vortag Tiefstand seit 2009

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag auf einen Tiefstand seit 2009 abgerutschten Aktien von LANXESS haben am Donnerstag die Verluste fortgesetzt. Auf Tradegate flel der Kurs um 2,3 Prozent auf knapp unter 19 Euro in Relation zum Vortagesschluss auf Xetra. Bei 18,91 Euro hatten die Papiere am Mittwoch das vieljährige Tief ausgelotet.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege im dritten Quartal um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan von Jefferies. Sämtliche operativen Einheiten des Chemiekonzerns seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit Blick auf das operative Jahresergebnis (Ebitda) sei Lanxess vorsichtiger geworden, dies decke sich mit der Markterwartung./bek/jha/