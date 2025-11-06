LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|
06.11.2025 08:45:38
AKTIE IM FOKUS: Lanxess weiter unter Druck - Schon am Vortag Tiefstand seit 2009
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag auf einen Tiefstand seit 2009 abgerutschten Aktien von LANXESS haben am Donnerstag die Verluste fortgesetzt. Auf Tradegate flel der Kurs um 2,3 Prozent auf knapp unter 19 Euro in Relation zum Vortagesschluss auf Xetra. Bei 18,91 Euro hatten die Papiere am Mittwoch das vieljährige Tief ausgelotet.
Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege im dritten Quartal um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan von Jefferies. Sämtliche operativen Einheiten des Chemiekonzerns seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit Blick auf das operative Jahresergebnis (Ebitda) sei Lanxess vorsichtiger geworden, dies decke sich mit der Markterwartung./bek/jha/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP 2: Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken (dpa-AFX)
|
06.11.25
|WDH/ROUNDUP: Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken (dpa-AFX)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Lanxess erneut stark unter Druck - Quartalszahlen belasten (dpa-AFX)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken (dpa-AFX)
Analysen zu LANXESS AGmehr Analysen
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|17,46
|3,25%