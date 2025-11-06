LANXESS Aktie

17,13EUR -2,40EUR -12,29%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

06.11.2025 10:23:35

LANXESS Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Quartal sei so schwach gewesen wie befürchtet, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Das Ziel für das operative Jahresergebnis liege nun am unteren Ende der Spanne./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,24 € 		Abst. Kursziel*:
40,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,86%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

