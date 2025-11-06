LANXESS Aktie
|17,12EUR
|-2,41EUR
|-12,34%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften leicht negativ auf die - bei nur recht geringer Ergebnisqualität - erfüllten Erwartungen reagieren, schrieb Priyanka Patel am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,93 €
|
Abst. Kursziel*:
35,85%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,35%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
