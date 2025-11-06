LANXESS Aktie

17,12EUR -2,41EUR -12,34%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 12:04:40

LANXESS Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften leicht negativ auf die - bei nur recht geringer Ergebnisqualität - erfüllten Erwartungen reagieren, schrieb Priyanka Patel am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16,93 € 		Abst. Kursziel*:
35,85%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,35%
Analyst Name::
Priyanka Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten

Analysen zu LANXESS AGmehr Analysen

10:23 LANXESS Buy Warburg Research
10:16 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
22.10.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 16,84 -13,77% LANXESS AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:19 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
12:18 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
12:18 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:17 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
12:05 freenet Neutral UBS AG
12:05 ArcelorMittal Buy UBS AG
12:04 LANXESS Neutral UBS AG
12:03 National Grid Neutral UBS AG
12:03 BASF Neutral UBS AG
12:02 BMW Buy UBS AG
12:02 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
12:01 CTS Eventim Buy UBS AG
11:52 Heidelberg Materials Buy UBS AG
11:47 RATIONAL Neutral UBS AG
11:47 Zurich Insurance Sell UBS AG
11:43 Continental Buy UBS AG
11:41