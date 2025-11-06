FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess von 25 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Peter Spengler am Donnerstag. Die Präzisierung der Jahresprognose am unteren Ende der vorgegebenen Spanne sei ebenfalls keine Überraschung. Der niedrigere faire Wert ergebe sich aus der separaten Bewertung der einzelnen Geschäftsbereiche von Lanxess./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.