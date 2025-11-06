LANXESS Aktie
|17,13EUR
|-2,40EUR
|-12,29%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis habe leicht über seiner Schätzung, aber knapp unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstagmorgen. Alle operativen Bereiche des Chemiekonzerns hätten allerdings etwas enttäuscht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
19,43 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,21%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
17,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,92%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
