Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
11.12.2025 10:05:40
AKTIE IM FOKUS: Munich gefragt nach 'atemberaubenden Zielen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags mit bis zu 2,2 Prozent Kursplus bester DAX-Wert. Die Papiere der Münchner liefen dabei nach der jüngsten Erholungsrally wieder ihre einfache 200-Tage-Linie an. Von ihr wurde bereits im Vormonat ein Kursanstieg ausgebremst.
Munich Re hatte am Mittwochnachmittag bereits vorab neue Ziele bis 2030 veröffentlicht. Die neuen Pläne seien nicht weniger als atemberaubend, schrieb Jefferies-Analyst Philip Kett. Der Markt habe das gute Branchenumfeld für Rückversicherer zwar durchaus erkannt, die neuen Ziele seien aber noch einmal deutlich besser als gedacht.
Damit gibt die Munich Re aus Ketts Sicht nicht einfach ihre bisherige Zurückhaltung auf. Es zeige sich viel mehr, wie stark man von diversen Wachstumschancen profitiere./ag/mis
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
