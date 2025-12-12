Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|563,60EUR
|4,00EUR
|0,71%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Fünfjahresplan des Rückversicherers sei ambitioniert, sollte sich aber erreichen lassen, schrieb der für das Unternehmen ab sofort zuständige Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Er habe nur wenige Anpassungen in dem Modell vorgenommen, das sich bereits eh eng am Gewinnpfad des Managements orientiert habe. Wegen des begrenzten Aufwärtspotenzials zu seinem Kursziel bleibt er mit seinem Halten-Votum in Wartestellung./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
629,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
558,40 €
|
Abst. Kursziel*:
12,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
563,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,60%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|DZ BANK beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital