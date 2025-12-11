Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|557,80EUR
|9,80EUR
|1,79%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Munich Re nach vermeldeten Zielen für das Jahr 2030 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 Euro belassen. Ivan Bokhmat attestierte dem Rückversicherer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie starke Pläne, was das Gewinnwachstum mit Schwerpunkt auf den Lebens- und Krankenversicherungsbereich betrifft. In puncto Kapitalrückflüsse sähen die Pläne auf den ersten Blick weniger aggressiv aus./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
625,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
559,40 €
|
Abst. Kursziel*:
11,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
557,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,05%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
