Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat Munich Re nach vermeldeten Zielen für das Jahr 2030 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 Euro belassen. Ivan Bokhmat attestierte dem Rückversicherer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie starke Pläne, was das Gewinnwachstum mit Schwerpunkt auf den Lebens- und Krankenversicherungsbereich betrifft. In puncto Kapitalrückflüsse sähen die Pläne auf den ersten Blick weniger aggressiv aus.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 12:56 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 560,20 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11,57 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 111 251 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 16,2 Prozent aufwärts. Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

