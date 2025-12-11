Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach einem Investorentag auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Die von Munich Re fu?r 2026 verkündeten Gewinnziele entsprächen weitgehend den gegenwärtigen Erwartungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel, das Ergebnis je Aktie bis 2030 um 8 Prozent per annum zu steigern, sei dagegen ambitioniert und daher eine positive Überraschung./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
