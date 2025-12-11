Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
11.12.2025 13:37:39
Munich Re-Aktie in Grün: Gewinnplus bis 2030 geplant - scheidender CEO Wenning stellt Strategie vor
Eckdaten dazu hat der Dax-Konzern bereits am Mittwochnachmittag veröffentlicht. So soll der Konzerngewinn im Jahr 2026 auf etwa 6,3 Milliarden Euro steigen. Bis 2030 soll der Gewinn je Aktie dann um durchschnittlich mehr als acht Prozent wachsen.
Munich Re will Kosten um 600 Millionen Euro senken - Kein Jobabbau geplant
Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) will seinen Gewinn bis Ende des Jahrzehnts auch durch stärkere Einsparungen nach oben treiben. Geplant seien Kostensenkungen von 600 Millionen Euro bis zum Jahr 2030, sagte der scheidende Vorstandschef Joachim Wenning bei der Vorstellung der neuen Mittelfristziele am Donnerstag in München. Davon sollen 200 Millionen schon im kommenden Jahr erzielt werden. Wie dies gelingen soll, ließen Wenning und sein designierter Nachfolger Christoph Jurecka in einer Videokonferenz auf Nachfrage offen. "Es gibt keinen Arbeitsplatzabbau, den wir im Moment planen", sagte Wenning. Allerdings spreche die Munich Re derzeit mit der Arbeitnehmerseite.
So reagiert die Aktie
Die Aktien der Munich Re sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags zeitweise mit 2,38 Prozent Kursplus auf 559,80 Euro bester DAX-Wert. Die Papiere der Münchner liefen dabei nach der jüngsten Erholungsrally wieder ihre einfache 200-Tage-Linie an. Von ihr wurde bereits im Vormonat ein Kursanstieg ausgebremst.
Munich Re hatte am Mittwochnachmittag bereits vorab neue Ziele bis 2030 veröffentlicht. Die neuen Pläne seien nicht weniger als atemberaubend, schrieb Jefferies-Analyst Philip Kett. Der Markt habe das gute Branchenumfeld für Rückversicherer zwar durchaus erkannt, die neuen Ziele seien aber noch einmal deutlich besser als gedacht.
Damit gibt die Munich Re aus Ketts Sicht nicht einfach ihre bisherige Zurückhaltung auf. Es zeige sich viel mehr, wie stark man von diversen Wachstumschancen profitiere.
