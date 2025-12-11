Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

557,00EUR 9,00EUR 1,64%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 09:46:36

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re anlässlich der neuen Ziele mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Neutral" belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten mittelfristigen Geschäftsziele des Rückversicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Will Hardcastle am Mittwochnachmittag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
565,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
556,00 € 		Abst. Kursziel*:
1,62%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
557,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,44%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen

09:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
08:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 557,20 1,68% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Aktuelle Aktienanalysen

10:07 Delivery Hero Buy UBS AG
10:06 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
10:03 E.ON Neutral UBS AG
10:01 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Roche Buy UBS AG
09:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
09:41 Douglas Neutral UBS AG
09:39 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
09:16 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:15 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:12 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09:08 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:00 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
07:25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:09 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:07 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
07:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:59 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:13 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Unilever Overweight Barclays Capital
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
10.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
10.12.25 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 Nike Equal Weight Barclays Capital
10.12.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10.12.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 easyJet Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 PORR buy Warburg Research
10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen