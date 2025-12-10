Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

546,60EUR 6,20EUR 1,15%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

10.12.2025 17:42:37

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Informationen vielversprechend, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Denn ein avisiertes Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von jährlich mehr als 8 Prozent bis 2030 sei attraktiv./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
655,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
547,40 € 		Abst. Kursziel*:
19,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
546,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,83%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

