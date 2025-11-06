Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
06.11.2025 11:18:38
AKTIE IM FOKUS: Rekordjagd von Heidelberg Materials endet vorerst
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Kursverlusten haben Heidelberg Materials am Donnerstag auf den Quartalsbericht des Unternehmens reagiert. Am Vormittag büßten die Papiere 3,3 Prozent auf gut 200 Euro ein und brachen damit die jüngste Rekordjagd zunächst ab.
Am Vortag hatten sich die Papiere dem Rekordhoch von August bei 212,20 Euro stark angenähert. Anleger könnten hier nun aber Gewinne einstreichen, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent gestiegen war.
Der Baustoffkonzern hat im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf gut 5,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 4,8 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden zu. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.
Analyst Anthony Codling von der Bank RBC attestierte dem Baustoffhersteller denn auch ein solides Quartal. Der Mittelwert der für 2025 in Aussicht gestellten Gewinnspanne (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung. In den verschiedenen Regionen habe sich das Unternehmen ähnlich entwickelt wie die Wettbewerber. Holcim habe sich allerdings in den Schwellenländern besser geschlagen./bek/mne/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:17
|Jefferies & Company Inc. beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Heidelberg Materials-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und operativer Gewinn gestiegen (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Neue Analyse: UBS AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|08:49
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:49
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:49
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|197,30
|-0,35%