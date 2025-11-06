FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 226 auf 239 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem insgesamt guten dritten Quartal des Baustoffkonzerns, geprägt von strikter Kostendisziplin und moderaten Preiserhöhungen. Auch für 2026 seien die Heidelberger sehr gut aufgestellt./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.