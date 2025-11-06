Heidelberg Materials Aktie

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Gewinnziel konkretisiert 06.11.2025 14:19:00

Heidelberg Materials-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und operativer Gewinn gestiegen

Heidelberg Materials-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und operativer Gewinn gestiegen

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials konnte im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn steigern.

An der Gewinnprognose hält der im DAX notierte Baustoffriese fest, fasste allerdings die Zielspanne enger.

In den Monaten Juli bis September verbuchte Heidelberg Materials einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft von 1,18 Milliarden Euro - 55 Millionen Euro mehr als im Vorjahr und 20 Millionen Euro mehr als von Analysten im Konsens erwartet.

Der Umsatz zog bereinigt um Währungseffekte und Veränderungen im Portfolio um 1,8 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro an. Analysten hatten hier mit 5,87 Milliarden Euro gerechnet. Die operative Marge bezogen auf das Ergebnis des laufenden Geschäfts vor Abschreibungen verbesserte sich um 70 Basispunkte auf 25,9 Prozent.

"Unser kompromissloser Fokus auf aktives Preis- und Kostenmanagement in allen Konzerngebieten hat im dritten Quartal maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unser Ergebnis verbessern und unsere Profitabilität weiter ausbauen konnten", sagte Vorstandschef Dominik von Achten. Das laufende Spar- und Effizienzprogramm habe mit deutlichen Einsparungen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Marge geleistet.

Heidelberg Materials konkretisierte die Prognose für den Gewinn aus dem laufenden Geschäft auf 3,3 bis 3,5 Milliarden Euro. Bis dato reichte die Zielspanne von 3,25 bis 3,55 Milliarden Euro.

Rekordjagd von Heidelberg Materials endet vorerst

Mit Kursverlusten haben Heidelberg Materials am Donnerstag auf den Quartalsbericht des Unternehmens reagiert. Zuletzt büßten die Papiere via XETRA 1,64 Prozent auf 203,60 Euro ein und brachen damit die jüngste Rekordjagd zunächst ab.

Am Vortag hatten sich die Papiere dem Rekordhoch von August bei 212,20 Euro stark angenähert. Anleger könnten hier nun aber Gewinne einstreichen, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent gestiegen war.

Der Baustoffkonzern hat im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf gut 5,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 4,8 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden zu. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.

Analyst Anthony Codling von der Bank RBC attestierte dem Baustoffhersteller denn auch ein solides Quartal. Der Mittelwert der für 2025 in Aussicht gestellten Gewinnspanne (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung. In den verschiedenen Regionen habe sich das Unternehmen ähnlich entwickelt wie die Wettbewerber. Holcim habe sich allerdings in den Schwellenländern besser geschlagen.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen

07.11.25 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
