06.11.2025 08:42:12

Heidelberg Materials Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Anthony Codling attestierte dem Baustoffkonzern am Donnerstag ein solides drittes Quartal, in dessen Folge die Jahreszielspanne eingeengt worden sei. Die in den Zahlen erkennbaren Trends schienen jenen anderer Unternehmen zu entsprechen, die vergleichbare geografische Ausrichtung hätten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

