WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Anthony Codling attestierte dem Baustoffkonzern am Donnerstag ein solides drittes Quartal, in dessen Folge die Jahreszielspanne eingeengt worden sei. Die in den Zahlen erkennbaren Trends schienen jenen anderer Unternehmen zu entsprechen, die vergleichbare geografische Ausrichtung hätten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
202,50 €
|
Abst. Kursziel*:
8,64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
199,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,06%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
