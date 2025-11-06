Neue Analyse: UBS AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

UBS AG hat eine sorgfältige Analyse der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen minimal übertroffen, schrieb Julian Radlinger am Donnerstag.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:27 Uhr um 3,0 Prozent auf 200,70 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123 332 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 71,2 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



