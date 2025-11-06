Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Aktie im Blick 06.11.2025 12:43:47

Neue Analyse: UBS AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

UBS AG hat eine sorgfältige Analyse der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen minimal übertroffen, schrieb Julian Radlinger am Donnerstag.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:27 Uhr um 3,0 Prozent auf 200,70 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123 332 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 71,2 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

