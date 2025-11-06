Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktie im Blick
|
06.11.2025 12:43:47
Neue Analyse: UBS AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen minimal übertroffen, schrieb Julian Radlinger am Donnerstag.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:27 Uhr um 3,0 Prozent auf 200,70 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123 332 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 71,2 Prozent nach oben.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
10:04
|DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:39
|UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:17
|Jefferies & Company Inc. beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)