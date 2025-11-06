Heidelberg Materials Aktie

06.11.2025 18:34:18

ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 226 auf 239 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem insgesamt guten dritten Quartal des Baustoffkonzerns, geprägt von strikter Kostendisziplin und moderaten Preiserhöhungen. Auch für 2026 seien die Heidelberger sehr gut aufgestellt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

06.11.25 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
06.11.25 Heidelberg Materials Buy UBS AG
06.11.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
06.11.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
