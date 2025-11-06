Heidelberg Materials Aktie
|199,90EUR
|-7,50EUR
|-3,62%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
06.11.2025 11:52:41
Heidelberg Materials Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen minimal übertroffen, schrieb Julian Radlinger am Donnerstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
200,90 €
|
Abst. Kursziel*:
14,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
199,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,06%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
